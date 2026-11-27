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В Башкирии 13-летний школьник умер после неправильного лечения в одной из частных клиник Уфы. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК России по республике в MAX.

Ранее в местных СМИ распространилась информация о том, что подростку из Стерлитамака в частном медучреждении неверно поставили диагноз: у несовершеннолетнего выявили эпилепсию. Ему назначили противосудорожные препараты вместо того, чтобы лечить нейроинфекцию.

Позже мальчика перевели в реанимацию с тяжелым поражением головного мозга. Медики пытались спасти его больше недели, но 15 ноября он умер.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей"). Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее трехлетняя девочка умерла в одной из больниц Череповца после плановой операции. Трагедия произошла в октябре. Возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего оказания медицинской помощи, назначена серия судебных экспертиз. Правоохранители изъяли медицинскую документацию.