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Банк России будет передавать в Федеральную налоговую службу (ФНС) данные о физических лицах, операции по счетам которых указывают на систематическое получение доходов от других граждан. Это следует из закона о поправках в Налоговый кодекс РФ, который одобрил Совет Федерации.

Исключение закон делает для расчетных счетов. Что считать признаком систематического получения доходов от физлиц, а также форму, формат и периодичность передачи данных Центробанк и ФНС определят отдельным соглашением.

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков пояснил, что передача информации между ЦБ и ФНС не затронет частые денежные переводы внутри семьи. Он уточнил, что обращать внимание будут на переводы, превышающие 2,4 миллиона рублей в год.

До этого ФНС также начала тестировать скоринговую модель, которая будет определять самозанятых, скрывающих доходы. Инструмент, в частности, направлен на граждан, неправомерно аннулирующих чеки в приложении "Мой налог".