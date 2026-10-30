ФНС тестирует модель для выявления самозанятых, скрывающих доходы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Федеральная налоговая служба (ФНС) тестирует скоринговую модель, которая поможет выявлять самозанятых, скрывающих доходы. Об этом пишет газета "Ведомости" со ссылкой на начальника управления оперативного контроля службы Владимира Мальцева.

Инструмент, в частности, нацелен на тех, кто неправомерно аннулирует чеки в приложении "Мой налог". Мальцев перечислил признаки, которые указывают на это: систематические отмены чеков за определенный период, а также отмена чека партнером самозанятого – например, банком или цифровой платформой.

Представитель ФНС пояснил изданию, что служба на постоянной основе контролирует соблюдение порядка применения режима "Налог на профессиональный доход" с учетом оценки рисков. По его словам, для тех, кто работает добросовестно, модель ограничений не создает.

Ранее власти Новосибирской области предложили обязать самозанятых указывать сферу деятельности и муниципалитет, в котором они работают. Вместе с тем регион предложил расширить участие комиссий в выявлении нарушений трудовых отношений и взаимодействии с предпринимателями.

