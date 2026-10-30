Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 октября, 09:35

Экономика

ФНС тестирует модель для выявления самозанятых, скрывающих доходы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Федеральная налоговая служба (ФНС) тестирует скоринговую модель, которая поможет выявлять самозанятых, скрывающих доходы. Об этом пишет газета "Ведомости" со ссылкой на начальника управления оперативного контроля службы Владимира Мальцева.

Инструмент, в частности, нацелен на тех, кто неправомерно аннулирует чеки в приложении "Мой налог". Мальцев перечислил признаки, которые указывают на это: систематические отмены чеков за определенный период, а также отмена чека партнером самозанятого – например, банком или цифровой платформой.

Представитель ФНС пояснил изданию, что служба на постоянной основе контролирует соблюдение порядка применения режима "Налог на профессиональный доход" с учетом оценки рисков. По его словам, для тех, кто работает добросовестно, модель ограничений не создает.

Ранее власти Новосибирской области предложили обязать самозанятых указывать сферу деятельности и муниципалитет, в котором они работают. Вместе с тем регион предложил расширить участие комиссий в выявлении нарушений трудовых отношений и взаимодействии с предпринимателями.

Читайте также


экономика

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика