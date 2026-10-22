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22 октября, 08:17

Экономика

В ФНС анонсировали "единый переходный налоговый режим" для микробизнеса

Фото: depositphotos/Milly7​

Единую концепцию переходного специального налогового режима для пользователей АвтоУСН и самозанятости планируют сформировать до конца 2026 года, либо в начале 2027-го, сообщил замглавы ФНС России Дмитрий Сатин на Всероссийском налоговом форуме ТПП РФ.

По его мнению, настанет этап, когда предстоит создать концепцию "единого переходного специального налогового режима", позволяющую компании по мере роста понемногу увеличивать налоговую нагрузку без резких скачков. Сатин пояснил: резкие колебания нагрузки мешают бизнесу развиваться и подталкивают предпринимателей к дроблению.

Новый режим охватит оба действующих эксперимента – самозанятость, рассчитанную до 2028 года включительно, и АвтоУСН, работающий до 2027-го.

"Ждать сейчас окончания обоих этих спецрежимов совершенно не стоит. Нам нужно искать новые решения, которые позволят не уйти в тень физическим лицам", – заявил замглавы ФНС.

Развитие самозанятости он оценил как идущее "очень хорошо", но заметил, что идеальных конструкций не бывает, и у каждой есть побочные эффекты, которые сказываются на нейтральности налогообложения. Сатин допустил, что со временем самозанятость интегрируют в упрощенную систему налогообложения.

Отдельного обсуждения, по его мнению, требуют несколько направлений. Первое – операции B2B, когда самозанятый на регулярной основе выстраивает отношения с бизнесом. Второе – операции B2C: здесь нужно решить, менять ли их кардинально или сохранить как оптимальную универсальную модель, изначально заложенную в этот режим.

Третье – порог по годовому доходу для применения самозанятости, который сейчас составляет 2,4 миллиона рублей и не индексировался. У отсутствия индексации есть свои предпосылки, но вопрос требует отдельного рассмотрения, подчеркнул Сатин.

Режим АвтоУСН замглавы ФНС назвал "отдушиной" и "спасением" для предпринимателей, которые под влиянием налоговых изменений 2026 года смогли легально избежать роста нагрузки "в разы".

"Обращу внимание на одну цифру: с начала 2026 года прирост налогоплательщиков на АвтоУСН составил 472 тысячи. Всего их сейчас 510 тысяч. И в основном это действительно компании, которые ранее применяли упрощенную систему налогообложения", – сказал он.

Ранее депутат Госдумы от фракции "Справедливая Россия" Марина Ким предложила снизить налоги для женщин со статусом ИП или самозанятости, которые занимаются воспитанием детей до семи лет. Она указала: многие женщины, которые достигли успеха в бизнесе, физически не могут позволить себе уйти в декрет. Поэтому снижение налоговой нагрузки стало бы для них справедливой мерой поддержки и дало бы им преимущество перед другими предпринимателями в тех же сферах.

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