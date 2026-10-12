ФНС разъяснила порядок формирования чеков из-за ограничений в работе "Яндекса"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Федеральной налоговой службе (ФНС) РФ объяснили порядок формирования чеков на фоне временных ограничений в работе компании "Яндекс" и ее сервисов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Из-за сбоя ряд пользователей может не получать кассовые чеки по совершенным расчетами за оказанные услуги или покупки при помощи сервисов "Яндекс". При этом по всем расчетам, по которым не были выданы чеки, создадут кассовые чеки коррекции.

В ФНС подчеркнули, что также временно может не работать формирование чеков плательщиками налога на профессиональный доход (НПД), которые работают через программные продукты "Яндекса". Они будут сформированы после восстановления работы сервисов компании. В связи с этим самозанятым не рекомендуется самостоятельно составлять чеки в приложении "Мой налог" до 1 ноября.

Если до этого срока "Яндекс" не передаст чеки в автоматическом режиме, то самозанятым разрешат самим отразить доход, облагаемый НПД, в приложении "Мой налог" не позднее 9 ноября.

"Обращаем внимание, что с учетом положений частей 1 и 4 статьи 1.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, форс-мажорные обстоятельства, при которых пользователь не применил ККТ, могут быть признаны объективной причиной, исключающей привлечение лица к административной ответственности", – говорится в сообщении.

Атаки на дата-центры "Яндекса" начались 8 октября. На фоне этого в работе сервисов компании и сторонних ресурсов, чья инфраструктура зависит от мощностей дата-центров, начали происходить сбои. Жалобы поступали от пользователей по всей России, а также из Казахстана, Киргизии и Белоруссии.

На данный момент проблемы продолжают наблюдаться у сервисов "Яндекс Пэй", "Яндекс Почта", "Яндекс Go", "Яндекс Про" и "Яндекс Телемост". В свою очередь, Банк "Яндекса" пообещал не начислять проценты за просрочку кредитных платежей клиентам, которые не смогли провести оплату.