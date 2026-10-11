Сбои в работе сервисов "Яндекса" и сторонних ресурсов наблюдаются после атаки БПЛА

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Пользователи по всей России жалуются на масштабный сбой в работе сервисов "Яндекса" после атаки БПЛА на дата-центр компании во Владимирской области.

Как сообщили в компании, инженеры уже занимаются восстановлением работы систем. Сбои затронули "Яндекс Go", "Яндекс Музыку", умный дом с Алисой, а также "Яндекс Пэй" – временно недоступны переводы, снятие денег и оплата покупок.

"У "Яндекс Пэй" тоже есть свой дом – дата-центр Яндекса. Сейчас наши инженеры заботятся о том, чтобы в нем снова все работало, а мы взяли небольшую паузу. Мы уже делаем все, чтобы вы снова смогли воспользоваться приложением", – говорится в уведомлении при заходе в приложение.

В сообщении также указали, что деньги пользователей находятся в безопасности. Аналогичные уведомления о технических проблемах появились в сервисах "Яндекс Лавка" и "Яндекс Еда". В первом случае пользователей предупреждают о трудностях с заказами и временной недоступности поддержки, а во втором сообщают, что специалисты "чинят" сбой.

Пользователи также пожаловались на неполадки в работе приложения для вызова такси "Яндекс Go" в Московском регионе. Через приложение временно недоступна связь со службой поддержки.

Кроме того, технические сложности возникли в работе сервисов "Яндекса" в Казахстане, Киргизии и Белоруссии.

Проблемы наблюдаются и у сторонних ресурсов, чья инфраструктура может зависеть от мощностей дата-центра. В их числе – "Додо Пицца", "Магнит", "Лента", Lamoda, "Кинопоиск", "Авто.ру", "Циан", "Аптека.ру", War Thunder, "Дом.ру", Ivideon и другие.

Также пользователи сообщают о неполадках в работе "Вкусно – и точка", "Бургер Кинг", ROSTIC'S, DDX Fitness, "Юрент", Flowwow и "Спортс".

О том, что дата-центр "Яндекса" во Владимире остановил работу после атаки беспилотников, стало известно 11 октября. В компании сообщили, что инфраструктура объекта оказалась повреждена.

При этом в результате случившегося никто не пострадал. В связи с атакой платформа переведена в аварийный режим. Клиентам рекомендуют задействовать альтернативные планы по аварийному восстановлению. Каналы коммуникации с технической поддержкой также могут работать нестабильно.

