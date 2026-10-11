Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 октября, 10:37

Технологии

Сбои в работе сервисов "Яндекса" и сторонних ресурсов наблюдаются после атаки БПЛА

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Пользователи по всей России жалуются на масштабный сбой в работе сервисов "Яндекса" после атаки БПЛА на дата-центр компании во Владимирской области.

Как сообщили в компании, инженеры уже занимаются восстановлением работы систем. Сбои затронули "Яндекс Go", "Яндекс Музыку", умный дом с Алисой, а также "Яндекс Пэй" – временно недоступны переводы, снятие денег и оплата покупок.

"У "Яндекс Пэй" тоже есть свой дом – дата-центр Яндекса. Сейчас наши инженеры заботятся о том, чтобы в нем снова все работало, а мы взяли небольшую паузу. Мы уже делаем все, чтобы вы снова смогли воспользоваться приложением", – говорится в уведомлении при заходе в приложение.

В сообщении также указали, что деньги пользователей находятся в безопасности. Аналогичные уведомления о технических проблемах появились в сервисах "Яндекс Лавка" и "Яндекс Еда". В первом случае пользователей предупреждают о трудностях с заказами и временной недоступности поддержки, а во втором сообщают, что специалисты "чинят" сбой.

Пользователи также пожаловались на неполадки в работе приложения для вызова такси "Яндекс Go" в Московском регионе. Через приложение временно недоступна связь со службой поддержки.

Кроме того, технические сложности возникли в работе сервисов "Яндекса" в Казахстане, Киргизии и Белоруссии.

Проблемы наблюдаются и у сторонних ресурсов, чья инфраструктура может зависеть от мощностей дата-центра. В их числе – "Додо Пицца", "Магнит", "Лента", Lamoda, "Кинопоиск", "Авто.ру", "Циан", "Аптека.ру", War Thunder, "Дом.ру", Ivideon и другие.

Также пользователи сообщают о неполадках в работе "Вкусно – и точка", "Бургер Кинг", ROSTIC'S, DDX Fitness, "Юрент", Flowwow и "Спортс".

О том, что дата-центр "Яндекса" во Владимире остановил работу после атаки беспилотников, стало известно 11 октября. В компании сообщили, что инфраструктура объекта оказалась повреждена.

При этом в результате случившегося никто не пострадал. В связи с атакой платформа переведена в аварийный режим. Клиентам рекомендуют задействовать альтернативные планы по аварийному восстановлению. Каналы коммуникации с технической поддержкой также могут работать нестабильно.

Читайте также


технологиипроисшествия

Почему москвичи тратят сотни тысяч за пар?

Стоимость отдыха в банных комплексах Москвы достигла одного миллиона рублей

Серьезно переплачивать придется за отсутствие посторонних в банном комплексе

Читать
закрыть

Когда "Яндекс" восстановит сервисы после атак на дата-центры?

Специалисты уверены: работа сервисов будет восстановлена к концу наступившей недели

Читать
закрыть

В России предложили не продавать вейпы родившимся с 2009 года

Эксперты уверены: это будет так или иначе отучать молодежь от вредной привычки

Читать
закрыть

Столичных подростков за деньги учат ухаживать за родителями

Задания тренируют не столько аккуратность, сколько эмпатию, заботу о близких и ответственность

Читать
закрыть

Из-за чего судятся москвичи во время развода?

Бракоразводные процессы все чаще превращаются в затяжные конфликты без правил

Бывшие супруги судятся из-за детских кроватей, требуют вернуть деньги за операцию на грудь

Читать
закрыть

Зачем детей россиян вовлекают в терроризм и экстремизм?

Дети являются самыми желанными целями для террористов, поскольку вовлечь их гораздо проще

Подростки не получают приглашений в деструктивные сообщества или чаты, они находят их сами

Читать
закрыть

Волонтеры спасли собак из "концлагеря" для животных в Калуге

Измученным животным приходилось жить в стесненных обстоятельствах и есть друг друга

Читать
закрыть

Чем опасны популярные в Сети жидкие виниры?

Содержащийся в таких продуктах папаин разрушает большое количество органических соединений

После использования таких средств важно прополоскать рот

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика