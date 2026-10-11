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11 октября, 07:17

Происшествия

Украинские БПЛА атаковали инфраструктуру в пригороде Владимира

Фото: depositphotos/Afotoeu

Вражеские беспилотники атаковали инфраструктурный объект в пригороде Владимира, начался пожар. Об этом сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев.

По его словам, огонь вспыхнул на объекте, расположенном за городской чертой. Жилой фонд не пострадал.

Из-за атаки отключились две подстанции, от которых получают электроэнергию пять тысяч жителей. Как только угроза будет ликвидирована, подачу света восстановят по резервной схеме.

Людей из домов, расположенных ближе всего к месту атаки, эвакуируют. На местах работают экстренные службы и специалисты. Информации о возможных пострадавших пока не поступало.

Атаке БПЛА минувшей ночью подвергся дата-центр "Яндекса" во Владимире – инфраструктура объекта была повреждена, в связи с чем работа центра была полностью остановлена. Пострадавших среди сотрудников нет.

На месте уже работают профильные службы, которые устраняют последствия. Платформа переведена в аварийный режим. Клиентам рекомендуют задействовать альтернативные планы по аварийному восстановлению.

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