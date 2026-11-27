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Гражданин России остался жив после падения с 15-го этажа жилого комплекса в курортном городе Паттайя в Таиланде: мужчина приземлился в бассейн, расположенный на уровне 4-го этажа. Об этом сообщил Thaiger, ссылаясь на правоохранительные органы.

Сигнал о происшествии поступил спасателям вечером 25 ноября. Приехав на место, они увидели мужчину, который звал на помощь, лежа у бассейна. У пострадавшего травмированы руки, ноги, плечи и спина. После оказания первой помощи его госпитализировали.

Как рассказал полицейским охранник комплекса, о падении ему сообщил один из жильцов. Позже выяснилось, что пострадавший живет на 15-м этаже этого же здания.

По версии полиции, 30-летний россиянин зашел в помещение, где шел ремонт, чтобы оттуда увидеть морские пейзажи. Ограждение было невысоким, поэтому он, вероятно, потерял равновесие и упал. В комнате были обнаружены складной стул, одежда, обувь, пепельница и бутылка спиртного.

Полиция уточняет подробности случившегося. Мужчину планируют допросить после улучшения его состояния.

Ранее трое неизвестных на мотоциклах напали на российского туриста в Паттайе и украли его сумку с деньгами и документами. Мужчину избили, после чего он был госпитализирован. Отмечается, что россиянину оказали необходимую помощь.

