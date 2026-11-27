Фото: MAX/"Минобороны России"

Над Ленинградской областью сбили 44 беспилотных летательных аппарата. Об этом заявил глава региона Александр Дрозденко в мессенджере MAX.

"Боевая работа продолжается", – написал он.

В настоящее время угроза атаки БПЛА сохраняется и в Санкт-Петербурге. Аэропорт Пулково принимает и отправляет самолеты по согласованию с соответствующими органами. Ранее воздушная гавань полностью приостанавливала работу.

На фоне временного закрытия аэропорта более 25 рейсов были задержаны или отменены.