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Четыре человека погибли и еще восемь пострадали в результате аварии с участием рейсового автобуса и двух грузовых автомобилей в Красноярском крае. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

ДТП произошло на участке трассы Р-255 "Сибирь" в Иланско-Нижнеингашском округе. Автобус ехал по маршруту Канск – Иланский.

Предварительно установлено, что автобус выехал на встречную полосу движения, где сначала задел грузовик Volvo, а после врезался в фуру Dongfeng. Третий большегруз избежал столкновения, но съехал в кювет.

Пострадавшие доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести. Как уточнили в ведомстве ТАСС, все погибшие были пассажирами автобуса. На место прибыли сотрудники Госавтоинспекции и полиция. Обстоятельства происшествия выясняются.

Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.

Ранее автобус столкнулся с двумя грузовиками в подмосковном Солнечногорске. Авария произошла на 52-м километре автодороги М-10 "Россия". Предварительно, сперва водитель фуры совершил попутное столкновение с автобусом. После удара автобус врезался в другую грузовую машину.

