Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин на XI конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" рассказал Владимиру Путину и президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву о работе столичных сервисов на базе ИИ. Об этом он сообщил в своем канале в мессенджере MAX.

Ключевым инструментом управления мегаполисом Собянин назвал Цифровой двойник Москвы. Виртуальная копия города собирает данные из всех сфер: от здравоохранения, образования и культурного наследия до транспорта, градостроительства и безопасности. С ее помощью видно, как планировались ключевые проекты и к каким результатам они идут.

"От решений, принятых с помощью Цифрового двойника, во многом зависят комфорт и безопасность миллионов москвичей и туристов", – подчеркнул мэр города.

Кроме того, копию столицы также создают и обновляют с помощью ИИ, который строит 3D-модели территорий, убирает лишние элементы, корректирует цвета и четкость изображения.

ИИ-агенты работают во всех отраслях города, добавил мэр. Они взяли на себя рутинные процессы врачей, учителей, сотрудников центров госуслуг и органов власти, операторов горячих линий и коммунальных служб.

В здравоохранении алгоритмы помогли выявить 100 тысяч человек с высокими рисками инфаркта и инсульта, чтобы начать их лечение заранее. Правоохранители с 2021 года при помощи системы распознавания лиц задержали больше 18,6 тысячи человек, находившихся в федеральном розыске, и установили свыше 2,3 тысячи пропавших без вести. Умные камеры на МКАД, МСД и в тоннелях в 2025 году зафиксировали на дорогах свыше 2,3 миллиона инцидентов и оповестили о них службы.

По словам Собянина, ИИ-агенты экономят время и силы специалистов, а жителям Москвы становится удобнее.

Ранее Путин указал на необходимость массово внедрять ИИ во все сферы экономики и жизни людей. Глава государства также обратил внимание, что само по себе обладание новейшим поколением ИИ не гарантирует технологического превосходства. Для лидерства в этой сфере важно обеспечить совместную работу людей и автономных систем.