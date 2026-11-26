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Внедрение искусственного интеллекта в России должно охватывать все сферы экономики и жизни людей. Об этом заявил Владимир Путин на международной конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" (AI Journey).

Глава государства отметил, что технологии ИИ вышли на качественно новый уровень автономности. Фундаментальные модели, которые еще несколько лет назад только отвечали на запросы пользователей, теперь становятся основой для ИИ-агентов.

"Чтобы добиться поставленной человеком цели, эти инструменты уже самостоятельно выполняют повседневные и профессиональные задачи, планируют работу, обращаются к другим устройствам, анализируют хранящуюся на них информацию, проверяют и исправляют свои ошибки", – пояснил Путин.

Президент также обратил внимание, что само по себе обладание новейшим поколением ИИ не гарантирует технологического превосходства. Для лидерства в этой сфере необходимо обеспечить совместную работу людей и автономных систем, а также перестроить под эту задачу управленческие и производственные процессы, экономику и социальную сферу.

В связи с этим Путин предложил обновить Национальную стратегию развития искусственного интеллекта, рассчитанную до 2036 года, и утвердить национальный план действий в этой сфере.

Ранее стало известно, что для подготовки к прямой линии с Путиным впервые задействуют искусственный интеллект. Технология поможет гражданам четче формулировать вопросы и позволит обрабатывать неограниченное количество обращений.

Мероприятие "Итоги года" состоится 10 декабря в 12:00 по московскому времени. Прием вопросов через сайт, соцсети и мессенджеры уже открыт и продлится до конца эфира, во время которого президент ответит на запросы россиян и журналистов.