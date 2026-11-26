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Самый богатый человек Европы, 77-летний бизнесмен Бернар Арно сможет руководить своим холдингом LVMH до 2044 года. Это стало возможным благодаря повышению максимального установленного возраста главы компании до 95 лет, сообщает Bloomberg со ссылкой на документы.

Такое решение было принято в рамках корпоративной реструктуризации LVMH. Новая планка на 10 лет выше действующего ограничения для должности председателя совета директоров Christian Dior SE, а также для поста генерального директора, который занимает 49-летний сын Арно Антуан.

LVMH объединяет более 70 люксовых брендов, среди которых Louis Vuitton, Christian Dior, Dom Pérignon и Tiffany. Арно возглавляет компанию с 1989 года, его состояние оценивается в 130 миллиардов долларов.

Планку для самого богатого человека Европы уже поднимали: до 80 лет в 2022 году и до 85 лет в 2025 году.

Ранее основатель технологической компании DeepSeek Лян Вэньфэн впервые попал в список богатейших людей Китая. Вэньфэн занял седьмое место с состоянием 280 миллиардов юаней, то есть около 42 миллиардов долларов. При этом первое место занял основатель холдинга ByteDance Чжан Имин – 670 миллиардов юаней (100 миллиардов долларов).