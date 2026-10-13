Маск вновь утратил статус триллионера после падения акций SpaceX

Фото: AP Photo/Mark Schiefelbein

Американский предприниматель Илон Маск вновь лишился статуса триллионера на фоне снижения котировок его компании SpaceX. Об этом сообщил Forbes.

По данным издания, чистая стоимость активов бизнесмена сократилась примерно на 26,3 миллиарда долларов после того, как акции SpaceX подешевели более чем на 3% с открытия торгов. На 18:58 по московскому времени цена ценной бумаги снижалась на 3,7%, до 157,09 доллара.

Маск вернул себе статус триллионера всего четыре дня назад, однако удержать его не смог. Это уже не первый случай, когда состояние предпринимателя колеблется вокруг отметки в триллион долларов.

Ранее бизнесмен пригласил своего китайского "двойника" выйти на сцену вместе. Видеокадры с "двойником" бизнесмена завирусились в соцсетях в 2021 году. Он называет себя "Ма Илун", а за рубежом его прозвали "китайской версией Маска".

При этом многие пользователи Сети указали, что "Ма Илун" в видео прибегает к технологии замены лица при помощи искусственного интеллекта.

