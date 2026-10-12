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Американский предприниматель Илон Маск пригласил своего китайского "двойника" выйти на сцену вместе. Об этом сообщила газета China Youth Daily.

Видеокадры с "двойником" бизнесмена завирусились в соцсетях в 2021 году. Он называет себя "Ма Илун", а за рубежом его прозвали "китайской версией Маска".

"Хочу найти возможность пригласить этого человека вместе выйти на сцену", – сказал Маск.

Многие пользователи Сети указали, что "Ма Илун" в видео прибегает к технологии замены лица при помощи искусственного интеллекта.

Газета также подчеркнула, что в июле 2026 года еще один мужчина из Китая обрел популярность из-за схожести с американским предпринимателем. Его зовут Ма Цзяньпин. Он владеет рестораном барбекю в провинции Шэньси. Мужчина подчеркнул, что после того, как видео с ним выложили в Сеть, выручка ресторана увеличилась в два раза.

Ранее состояние Маска снова превысило 1 триллион долларов. Рост обеспечили акции его компаний SpaceX и Tesla. Состояние бизнесмена увеличилось на 35,9 миллиарда долларов по сравнению с 2 октября и достигло 1,017 триллиона долларов.

