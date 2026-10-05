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05 октября, 19:00

Экономика

Состояние Илона Маска вновь превысило 1 трлн долларов

Фото: AP/Mark Schiefelbein

Состояние американского предпринимателя Илона Маска снова превысило 1 триллион долларов. Об этом сообщает журнал Forbes, ссылаясь на данные рейтинга Real-Time Billionaires.

Рост обеспечили акции его компаний SpaceX и Tesla. Уточняется, что состояние бизнесмена увеличилось на 35,9 миллиарда долларов по сравнению с 2 октября и достигло 1,017 триллиона долларов.

По информации на 17:39 по московскому времени, акции SpaceX подорожали на 5,1%, до 167,12 доллара за ценную бумагу, а акции Tesla прибавили 1,5% и выросли до 376,12 доллара.

О том, что Маск потерял статус триллионера, стало известно 25 июля. Тогда стоимость акций SpaceX упала почти на 50% после исторического максимума в 225,64 доллара. Его состояние до того момента превышало 1 триллион после IPO компании 12 июня.

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