Илон Маск поинтересовался, сколько будет стоить покупка Британии

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Американский предприниматель Илон Маск в шутку поинтересовался, сколько может стоить покупка Великобритании. Об этом сообщает RT со ссылкой на комментарий миллиардера.

В публикации Маск дал ответ на сатирический материал портала Babylon Bee. Издание пошутило, что Маск якобы приобрел Великобританию, чтобы установить в стране свободу слова. Авторы публикации также отметили, что бизнесмен заплатил за страну "внушительную сумму" ради распространения мемов.

"Сколько стоит?" – написал Маск.

Ранее Маск назвал правительство Великобритании фашистским из-за большого количества арестов за комментарии в интернете. Он ответил на публикацию о том, что в стране за посты в соцсетях задержали более 12 тысяч человек.