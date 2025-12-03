03 декабря, 05:23Политика
Маск заявил, что белое население мира находится под угрозой исчезновения
Фото: AP Photo/Evan Vucci
Мировое белое население рискует превратиться в практически вымерший вид. Об этом заявил американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск в соцсети X.
Таким образом предприниматель прокомментировал пост одного из пользователей, в котором говорится, что 100 лет назад глобальное население белых людей составляло примерно 35%, 50 лет назад – 20%, 25 лет назад – 15%, а на сегодняшний день этот показатель составляет лишь 8%.
"Если нынешние тенденции сохранятся, белые люди превратятся из небольшого меньшинства современного населения мира в практически вымерший вид!" – предупредил Маск.
Ранее он заявил о необходимости радикальных мер в США после нападения мигранта из Афганистана на нацгвардейцев в центре Вашингтона. Предприниматель также выразил соболезнования родным и близким погибших.