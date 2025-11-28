Трамп сообщил о гибели сотрудницы Нацгвардии, пострадавшей при атаке в Вашингтоне

Фото: whitehouse.gov

Пострадавшая во время вооруженной атаки в Вашингтоне сотрудница Национальной гвардии скончалась в больнице. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в обращении к военным по случаю Дня благодарения.

Он уточнил, что атака была совершена на двух нацгвардейцев: мужчину и женщину.

"Сара Бекстром из Западной Вирджинии, одна из гвардейцев, она только что скончалась. Ее больше нет с нами", – цитирует Трампа РИА Новости.

Второй служащий Нацгвардии продолжает бороться за жизнь, его состояние очень тяжелое, рассказал лидер США.

После смерти пострадавшей власти США могут предъявить злоумышленнику обвинение в убийстве сотрудника федеральных правоохранительных органов. По этому составу ему грозит смертная казнь.

Стрельба произошла в нескольких кварталах от Белого дома в Вашингтоне 26 ноября. Неизвестный открыл огонь по двум бойцам Национальной гвардии. Вскоре полиция задержала подозреваемого.

Трамп заявил, что злоумышленник понесет суровое наказание за свое преступление. По его данным, напавший на бойцов Нацгвардии страны прибыл в США из Афганистана в сентябре 2021 года.

Глава государства подчеркнул, что власти не станут терпеть атаки со стороны тех, кто прибыл в страну нелегально. В связи с этим он потребовал провести проверку каждого афганца, прибывшего в США при экс-лидере Джо Байдене.