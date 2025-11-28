Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02:57

Политика

Трамп сообщил о гибели сотрудницы Нацгвардии, пострадавшей при атаке в Вашингтоне

Фото: whitehouse.gov

Пострадавшая во время вооруженной атаки в Вашингтоне сотрудница Национальной гвардии скончалась в больнице. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в обращении к военным по случаю Дня благодарения.

Он уточнил, что атака была совершена на двух нацгвардейцев: мужчину и женщину.

"Сара Бекстром из Западной Вирджинии, одна из гвардейцев, она только что скончалась. Ее больше нет с нами", – цитирует Трампа РИА Новости.

Второй служащий Нацгвардии продолжает бороться за жизнь, его состояние очень тяжелое, рассказал лидер США.

После смерти пострадавшей власти США могут предъявить злоумышленнику обвинение в убийстве сотрудника федеральных правоохранительных органов. По этому составу ему грозит смертная казнь.

Стрельба произошла в нескольких кварталах от Белого дома в Вашингтоне 26 ноября. Неизвестный открыл огонь по двум бойцам Национальной гвардии. Вскоре полиция задержала подозреваемого.

Трамп заявил, что злоумышленник понесет суровое наказание за свое преступление. По его данным, напавший на бойцов Нацгвардии страны прибыл в США из Афганистана в сентябре 2021 года.

Глава государства подчеркнул, что власти не станут терпеть атаки со стороны тех, кто прибыл в страну нелегально. В связи с этим он потребовал провести проверку каждого афганца, прибывшего в США при экс-лидере Джо Байдене.

Стрельба произошла у Белого дома в центре Вашингтона

Читайте также


политикапроисшествияза рубежом

Главное

Почему традиционному российскому хлебу грозит исчезновение?

В России наблюдается резкое снижение урожая ржи

Эксперты уверены: производство сократилось, потому что рожь недорогая, а ее урожайность низкая

Читать
закрыть

Стоит ли возвращаться к сезонному переводу времени в России?

Эксперты уверены: технический прогресс избавил страну от такой необходимости

Более ранние подъемы ухудшат состояние сотрудников и снизят производительность труда

Читать
закрыть

Как купить билеты на "Щелкунчика" в Большой театр в 2025 году?

Продажа будет осуществляться через официальный сайт Большого театра и с помощью интернет-аукциона

Стать участником аукциона смогут как физические, так и юридические лица

Читать
закрыть

Как безопасно отпраздновать Новый год?

Особое внимание следует уделять качеству гирлянд и способу их подключения

Бенгальские огни допустимы в помещении только в компактном исполнении

Читать
закрыть

Как обезопасить жилье от воров в новогодние каникулы?

Для защиты квартиры необходимо установить сигнализацию и надежные замки

Можно поселить родственников в квартире, чтобы создать эффект присутствия

Читать
закрыть

Есть ли шанс завершения конфликта на Украине до конца года?

Киев готов согласиться с большинством пунктов мирного плана США, но сохраняются разногласия

Европейские союзники проявляют настороженность в отношении американской инициативы

Читать
закрыть

Что известно о подмосковном рехабе, где издевались над подростками?

Выяснилось, что с родителями подростков заключались фиктивные договоры

Дети содержались в условиях изоляции, к ним систематически применяли насилие

Читать
закрыть

Какие услуги Деда Мороза популярны в 2025 году?

Особой популярностью у заказчиков пользуются песни Олега Газманова и Артура Пирожкова

Однако чаще всего родители и дети отдают предпочтение классике

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика