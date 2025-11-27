ABC: ФБР расследует стрельбу в Вашингтоне как акт международного терроризма

Фото: AP Photo/Mark Schiefelbein

Федеральное бюро расследований (ФБР) США расследует инцидент со стрельбой в центре Вашингтона как возможный акт международного терроризма. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на источники.

В данный момент правоохранители пытаются установить, есть ли связь между данным инцидентом и какой-либо международной террористической организацией.

Стрельба произошла в нескольких кварталах от Белого дома в Вашингтоне 26 ноября. Неизвестный открыл огонь по двум бойцам Национальной гвардии. Вскоре полиция задержала подозреваемого.

Согласно последним сообщениям, пострадавшие нацгвардейцы находятся в критическом состоянии в больнице. Президент США Дональд Трамп заявил, что стрелявший понесет суровое наказание за свое преступление.

По данным полиции, открывший стрельбу, вероятнее всего, действовал в одиночку. Мотивы злоумышленника пока не установлены. Власти США направят в Вашингтон дополнительно 500 военнослужащих Нацгвардии после произошедшего.