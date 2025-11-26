Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 ноября, 23:55

Политика

Трамп пригрозил стрелявшему около Белого дома суровым наказанием

Фото: whitehouse.gov

Подозреваемый в стрельбе возле Белого дома в Вашингтоне обязательно понесет очень суровое наказание за то, что ранил бойцов Национальной гвардии. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.

"Животное, которое ранило двух солдат Национальной гвардии, оба из которых находятся в критическом состоянии в двух разных больницах, также получило серьезные ранения, но, несмотря на это, понесет очень суровое наказание", – написал глава Белого дома в соцсети Truth Social.

Трамп выразил слова поддержки бойцам Нацгвардии, назвав их "великими людьми".

Стрельба произошла в нескольких кварталах от Белого дома в Вашингтоне. Неизвестный открыл огонь по двум бойцам Национальной гвардии. Оба военнослужащих получили ранения.

Спустя некоторое время полиция Вашингтона сообщила, что задержала одного подозреваемого в стрельбе. Правоохранители также оцепили место происшествия.

Новости мира: в аэропорту Атланты задержали мужчину с оружием

Читайте также


политикапроисшествияза рубежом

Главное

Как безопасно отпраздновать Новый год?

Особое внимание следует уделять качеству гирлянд и способу их подключения

Бенгальские огни допустимы в помещении только в компактном исполнении

Читать
закрыть

Как обезопасить жилье от воров в новогодние каникулы?

Для защиты квартиры необходимо установить сигнализацию и надежные замки

Можно поселить родственников в квартире, чтобы создать эффект присутствия

Читать
закрыть

Есть ли шанс завершения конфликта на Украине до конца года?

Киев готов согласиться с большинством пунктов мирного плана США, но сохраняются разногласия

Европейские союзники проявляют настороженность в отношении американской инициативы

Читать
закрыть

Что известно о подмосковном рехабе, где издевались над подростками?

Выяснилось, что с родителями подростков заключались фиктивные договоры

Дети содержались в условиях изоляции, к ним систематически применяли насилие

Читать
закрыть

Какие услуги Деда Мороза популярны в 2025 году?

Особой популярностью у заказчиков пользуются песни Олега Газманова и Артура Пирожкова

Однако чаще всего родители и дети отдают предпочтение классике

Читать
закрыть

Запретят ли курьерам ездить по тротуарам?

Эксперты уверены: предложения о перемещении электротранспорта на велосипедные дорожки – некорректны

Однако тротуары действительно должны использоваться только пешеходами

Читать
закрыть

Как правильно составить план на следующий год?

Планировать год лучше заранее, не откладывая на 1 января

Психологи советуют написать себе письмо в будущее или пройти тест на истинность

Читать
закрыть

Как избежать "бабушкиных схем" при покупке машины?

Важно пользоваться проверенными площадками с хорошо налаженными сервисами

Покупать автомобиль лучше через официального дилера

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика