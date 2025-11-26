Трамп пригрозил стрелявшему около Белого дома суровым наказанием

Фото: whitehouse.gov

Подозреваемый в стрельбе возле Белого дома в Вашингтоне обязательно понесет очень суровое наказание за то, что ранил бойцов Национальной гвардии. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.

"Животное, которое ранило двух солдат Национальной гвардии, оба из которых находятся в критическом состоянии в двух разных больницах, также получило серьезные ранения, но, несмотря на это, понесет очень суровое наказание", – написал глава Белого дома в соцсети Truth Social.

Трамп выразил слова поддержки бойцам Нацгвардии, назвав их "великими людьми".

Стрельба произошла в нескольких кварталах от Белого дома в Вашингтоне. Неизвестный открыл огонь по двум бойцам Национальной гвардии. Оба военнослужащих получили ранения.

Спустя некоторое время полиция Вашингтона сообщила, что задержала одного подозреваемого в стрельбе. Правоохранители также оцепили место происшествия.