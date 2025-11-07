People: многодетную мать в США застрелили из-за того, что она перепутала адрес

Фото: 123RF.com/marysmn

В американском городе Уайтстаун застрелили многодетную мать из-за того, что она перепутала адрес дома, сообщает "Радио 1" со ссылкой на People.

Инцидент произошел 5 ноября. 32-летняя Мария Флоринда Риос Перес де Веласкес работала уборщицей и воспитывала четырех детей в возрасте от 4 до 17 лет. Вместе с супругом она прибыла на работу и попыталась открыть ключом дверь не того дома, где должна была убираться.

В этот момент раздался выстрел. По словам близких, она упала в руки мужа и погибла на месте. В настоящий момент продолжаются следственные действия, личность стрелявшего пока не установлена.

Ранее в США 20-летний Кевин Марин выстрелил в мать 11 раз после того, как она сказала ему идти спать. Правоохранители получили сообщение о стрельбе около трех часов ночи. Прибыв по адресу, они обнаружили истекавшую кровью женщину в коридоре возле спальни сына. Врачам в больнице удалось стабилизировать состояние пострадавшей.

