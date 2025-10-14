Форма поиска по сайту

14 октября, 14:58

Происшествия

Мужчина с ножом напал на женщину в Казани

Фото: телеграм-канал "Осторожно, новости"

Мужчина с ножом напал на женщину около одной из городских гимназий в Казани, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД по Татарстану.

"Пострадавшая госпитализирована с ножевыми ранениями в шею. Работаем по задержанию (нападавшего. – Прим. ред.)", – добавили в ведомстве.

В свою очередь, в региональном управлении СК по Татарстану заявили, что ЧП произошло на улице Восстания. Неизвестный, передвигавшийся на мотоцикле, подбежал к 34-летней женщине и нанес ей несколько ударов ножом. После злоумышленник скрылся.

"По факту покушения на убийство следователями возбуждено уголовное дело", – отметили в СК.

Источник в правоохранительных органах рассказал СМИ, что пострадавшей оказалась жена местного предпринимателя Ивана Шевырева, бизнес которого связан с дорожной сферой.

Ранее мужчина напал на сотрудников больницы в подмосковной Лобне. В результате инцидента никто не пострадал. Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.

Пассажир напал на таксиста и угнал его машину на Кутузовском проспекте

происшествиярегионы

