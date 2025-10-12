Мужчина в Армении застрелил супружескую пару односельчан

Фото: 123RF/andranik2018

Сотрудники полиции Армении задержали 61-летнего жителя села Арамус, подозреваемого в убийстве супружеской пары, сообщает пресс-служба МВД республики.

Тела 64-летнего мужчины и 59-летней женщины были обнаружены в воскресенье, 12 октября. По предварительным данным, 61-летний житель села застрелил их из зарегистрированного на его имя охотничьего ружья.

Орудие убийства обнаружено, возбуждено уголовное дело. В настоящий момент выясняются обстоятельства случившегося.

Ранее в Тульской области мужчина напал на трех пациентов больницы. Злоумышленник, находясь на стационарном лечении, взял металлическую трубу и нанес трем пациентам удары по голове. Причиной нападения стала внезапно возникшая неприязнь с его стороны.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство. Следователи проводят комплекс мероприятий, которые позволят выяснить все обстоятельства произошедшего.

