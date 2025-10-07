Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Мужчина напал на трех пациентов больницы в Тульской области. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Инцидент произошел 6 октября в одном из отделений больницы. Тогда злоумышленник, находясь на стационарном лечении, взял металлическую трубу и нанес трем пациентам удары по голове. Причиной нападения стала внезапно возникшая неприязнь с его стороны.

Противоправные действия злоумышленника пресекли медицинские работники. Пострадавшие сейчас находятся в реанимации, им оказывается необходимая помощь.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Для установления вменяемости нападавшего назначена психолого-психиатрическая экспертиза. Следователи также проводят комплекс мероприятий, которые позволят выяснить все обстоятельства произошедшего.

Ранее мужчины напали на врача в приемном отделении Областной клинической больницы № 2 города Тюмени. Пострадавшему уже оказали всю необходимую помощь. В областном Депздраве назвали нападение на медицинских работников недопустимым.