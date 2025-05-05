Два человека погибли после нападения на сотрудников МВД в Махачкале

Фото: ТАСС/Гянжеви Гаджибалаев

Два человека погибли в результате перестрелки на пересечении улиц Магомедтагирова и Керимова в Махачкале. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава Дагестана.

Один сотрудник полиции погиб на месте при нападении в Махачкале, личность второго пострадавшего не уточняется – он умер в больнице. При этом ранее в министерстве сообщили, что двоих полицейских, один из которых в тяжелом состоянии, госпитализировали.

"Двоих тяжелораненых боевиков также госпитализировали в стационар. Ранены оказались и двое гражданских лиц, в том числе девочка 17 лет. Тяжесть состояния врачи оценивают, как среднюю", – заявили в Минздраве.

Как уточнили в министерстве, пострадавшие проходят обследование и получают интенсивную терапию в больницах Махачкалы, где имеется все необходимое для оказания помощи. Ситуация находится на контроле министра здравоохранения РД Ярослава Глазова.

О нападении на сотрудников МВД в Махачкале стало известно 5 мая. Сотрудники ведомства попытались остановить автомобиль, водитель которого отказался подчиняться требованиям полиции, после чего началась перестрелка. Изначально сообщалось о трех погибших правоохранителях. Администрация Махачкалы попросила сохранять спокойствие и не посещать район, где произошла перестрелка.

Злоумышленники скрылись на служебной машине, в связи с этим был введен план "Перехват". Позже в МВД по Дагестану сообщили, что правоохранители ликвидировали двоих нападавших.