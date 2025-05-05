Перестрелка произошла в Махачкале

Фото: телеграм-канал "Нетипичная Махачкала © | Дагестан"

Перестрелка произошла на пересечении улиц Керимова и Магомедтагирова. Об этом сообщает пресс-служба администрации Махачкалы.

Сейчас полиция и экстренные службы проводят оперативно-разыскные мероприятия. Власти Махачкалы попросили граждан не публиковать неподтвержденные данные. Вместо этого местным жителям рекомендовали узнавать всю информацию из официальных источников.

Кроме того, администрация Махачкалы попросила сохранять спокойствие и не посещать район, где произошла перестрелка.

Глава Дагестана Сергей Меликов уточнил в своем телеграм-канале, что, предварительно, перестрелка произошла в тот момент, когда сотрудники МВД попытались остановить автомобиль, водитель которого отказался подчиняться требованиям полиции.

В результате, как сообщила пресс-служба МВД по Республике Дагестан, злоумышленники скрылись на служебной машине. Сейчас в городе введен план "Перехват", который позволит найти и задержать нападавших. По предварительным данным, из-за случившегося погибли трое сотрудников МВД.

Иные пострадавшие были доставлены в дагестанскую Республиканскую клиническую больницу, о чем заявили представители медучреждения ТАСС.

Руководитель пресс-службы МВД по Дагестану Гаяна Гариева рассказала в своем телеграм-канале, что одного из участников перестрелки удалось ликвидировать, а информация по остальным выясняется.

Между тем начальник отдела пресс-службы администрации Советского района Махачкалы Абдулла Камилов сообщил, что двое участников перестрелки были нейтрализованы. Однако сотрудники полиции продолжают искать других злоумышленников.

Он также призвал после появления в Сети кадров с места ЧП не фотографировать и не снимать на видео перестрелку и все, что с ней связано.

"Эти кадры вызывают тревогу не только из-за самого ужаса происходящего, но и из-за того, что вместо того, чтобы укрыться и обезопасить себя, люди становятся наблюдателями – и, что еще опаснее, участниками – страшных моментов", – отметил Камилов, попросив граждан поберечь себя и своих близких.

Ранее один человек погиб и еще один пострадал в результате перестрелки, которая произошла в Дербенте в Дагестане. По данным регионального МВД, водитель авто проигнорировал требования полицейских об остановке автомобиля и попытался скрыться.

В результате злоумышленник наехал на сотрудника полиции и несколько раз выстрелил в сторону правоохранителей. В ответ те применили табельное оружие и ликвидировали злоумышленника. Пострадавшего полицейского доставили в больницу, в данный момент угрозы его жизни нет.

