Участник конфликта со стрельбой на Плющихе получил 3,5 года колонии

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Суд вынес обвинительный приговор бойцу ММА Расулу Очаеву, участвовавшему в перестрелке в Хамовниках, передает Агентство "Москва".

По данным инстанции, 30-летнего мужчину признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасном для жизни человека, совершенном из хулиганских побуждений, с применением оружия и в умышленном причинении легкого вреда здоровью, совершенном из хулиганских побуждений, с применением оружия. Он получил три года и шесть месяцев колонии общего режима.

Конфликт со стрельбой произошел на улице Плющихе в центре Москвы вечером 14 февраля текущего года. В ходе ссоры между гражданами Очаев выстрелил из травматического пистолета в сторону ранее ему незнакомых мужчин 1980 и 1978 годов рождения.

Пострадавших госпитализировали. Один оказался легко ранен, а здоровью другого был причинен тяжкий вред. На следующий день правоохранители возбудили уголовное дело.