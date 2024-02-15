СК возбудил дело о хулиганстве после конфликта со стрельбой в центре Москвы

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Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство" после конфликта со стрельбой в центре Москвы, сообщается в телеграм-канале столичного Следственного комитета.

"По данным следствия, вечером 14 февраля 2024 года 29-летний мужчина, находясь на улице Плющихе в городе Москве, грубо нарушая общественный порядок, в ходе конфликта произвел выстрелы из травматического оружия в сторону ранее ему незнакомых мужчин", – говорится в сообщении.

Трех человек госпитализировали, а открывшего огонь после разрешения врачей доставят в подразделение СК, уточнили в ведомстве. Там правоохранители приступят к его допросу.

Как уточнили в телеграм-канале столичной прокуратуры, мужчина произвел выстрелы из пистолета марки Grand Power модели "E-12 F". Ведомство взяло на контроль расследование уголовного дела и установление всех обстоятельств инцидента.

Стрельба произошла накануне. В ГУ МВД РФ по Москве уточнили, что конфликт на улице Плющихе случился между четырьмя гражданами во время оформления ДТП с незначительными повреждениями. Специалисты Госавтоинспекции установили личности всех участников инцидента.

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