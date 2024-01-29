Осужденный за стрельбу в вузе Перми Бекмансуров обжаловал приговор в Верховном суде

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Приговоренный к пожизненному заключению после стрельбы в Пермском университете Тимур Бекмансуров подал жалобу в Верховный суд РФ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Пермского краевого суда.

"Бекмансуровым подана жалоба в Верховный суд РФ. Сейчас она находится в Пермском краевом суде и пока не отправлена в Верховный суд", – говорится в сообщении.

Отмечается, что жалоба поступила в начале прошлого месяца 2023 года.

Стрельба произошла 20 сентября 2021 года. В тот день Бекмансуров вошел в задние университета, после чего открыл огонь по находившимся внутри людям. Погибли шесть человек, еще свыше 40 получили травмы различной степени тяжести.

В конце декабря 2022-го Бекмансурова приговорили к пожизненному заключению по факту совершения массового убийства. Он полностью признал вину. В прошлом году Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции признал приговор законным.

Позже Следственный комитет России обвинил трех человек из Пермского университета и сотрудницу Росгвардии в халатности. Выяснилось, что бывший ректор вуза Дмитрий Красильников, бывший проректор Павел Блусь и начальник отдела контроля университета Михаил Мухачев не обеспечили достаточный уровень антитеррористической защищенности образовательного учреждения.

В Перми началось заседание суда по делу Тимура Бекмансурова