Неизвестный открыл стрельбу в Пермском университете

Неизвестный открыл стрельбу в Пермском государственном университете. Есть пострадавшие. Официальная группа Пермского госуниверситета (ПГНИУ) во "ВКонтакте" разместила призыв к студентам закрыться изнутри в аудиториях и оставаться на местах.

"Если вы на данный момент находитесь в университете, если вы находитесь в аудитории, пожалуйста, постарайтесь закрыться изнутри и оставаться на месте", – призывает администрация вуза.

Сообщается, что неизвестный проник на территорию вуза и открыл стрельбу по студентам и преподавателям. Пресс-служба ПГНИУ сообщила, что в результате случившегося пострадал один человек.

"Человек стрелял из травматического оружия, есть один пострадавший – ранение в голову, но он находится в сознании. Сейчас ему оказывают медицинскую помощь", – уточнили в вузе.