Полиция ищет тех, кто стрелял из машин во время свадьбы в Иванове. Оперативные службы устанавливают личности тех, кто управлял машинами и находился в салонах.

По итогам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение, сообщил начальник отдела информации УМВД по Ивановской области.

Очередную свадьбу со стрельбой обсуждают и в Москве. Причем мнения в соцсетях разделились. Кто-то считает, что это недопустимо, другие говорят, что ничего страшного – больше веселья. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.