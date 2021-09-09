Десять человек стали жертвами пожара в ковид-больнице в Северной Македонии

Фото: depositphotos/GEORGID

Не менее десяти человек стали жертвами пожара в коронавирусной больнице в Северной Македонии. Об этом заявил министр здравоохранения страны Венко Филипче.

По его словам, пожар произошел в медучреждении в городе Тетово.

"На данный момент подтверждено, что десять человек погибли в результате пожара, однако это число может возрасти", – написал Филипче в своем аккаунте в Twitter.

Причины произошедшего на данный момент неизвестны.

27 августа пожар произошел в реанимационном отделении больницы в Ярославле. Как сообщали в пресс-службе правительства области, из-за возгорания была отключена подача кислорода.

В результате случившегося погиб один человек. Еще двух пострадавших от задымления удалось реанимировать.

По данным МЧС, причина пожара была электротехнической. По факту инцидента прокуратура проводит проверку.