В МЧС назвали предварительную причину пожара в больнице в Ярославле

Фото: телеграм-канал LIFE SHOT

Названа предварительная причина пожара в больнице № 3 в Ярославле. Об этом говорится на сайте регионального главка МЧС.

"Предварительная причина пожара – электротехническая", – заявили в пресс-службе ведомства.

Пожар произошел в реанимационном отделении больницы в пятницу, 27 августа, в 22:09. Как сообщали в пресс-службе правительства области, из-за возгорания была отключена подача кислорода.

В результате случившегося погиб один человек. Еще двух пострадавших от задымления удалось реанимировать.

Кроме того, из больницы были эвакуированы 73 пациента и 17 человек персонала. В данный момент медучреждение работает в штатном режиме.