Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

27 августа, 23:12

Три человека погибли при пожаре в больнице в Ярославле – СМИ

происшествия регионы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

В реанимационном отделении больницы в Ярославле произошел пожар, в результате происшествия погибли три человека, находившихся на искусственной вентиляции легких. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

"По предварительной информации, в реанимационной палате загорелся матрас. В результате погибли трое пациентов, находящиеся на аппарате ИВЛ", – рассказал представитель служб.

Он уточнил, что причиной смерти пациентов стало отключение системы ИВЛ из-за возгорания.

"В результате пожара произошло отключение электричества. В связи с этим аппараты ИВЛ перестали работать, три человека которые были к ним подключены, умерли", – пояснил источник.

В областном главке МЧС сообщили, что из-за пожара из больницы были эвакуированы 76 человек.

Ранее во время пожара в Центральной районной больнице в Забайкалье погибла пациентка. Сообщалось, что пожар спровоцировала пациентка с психиатрическим заболеванием. Как сообщили в МЧС, из больницы во время возгорания эвакуировали 14 человек.

Читайте также

Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций    Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать