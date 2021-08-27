Три человека погибли при пожаре в больнице в Ярославле – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

В реанимационном отделении больницы в Ярославле произошел пожар, в результате происшествия погибли три человека, находившихся на искусственной вентиляции легких. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

"По предварительной информации, в реанимационной палате загорелся матрас. В результате погибли трое пациентов, находящиеся на аппарате ИВЛ", – рассказал представитель служб.

Он уточнил, что причиной смерти пациентов стало отключение системы ИВЛ из-за возгорания.

"В результате пожара произошло отключение электричества. В связи с этим аппараты ИВЛ перестали работать, три человека которые были к ним подключены, умерли", – пояснил источник.

В областном главке МЧС сообщили, что из-за пожара из больницы были эвакуированы 76 человек.

Ранее во время пожара в Центральной районной больнице в Забайкалье погибла пациентка. Сообщалось, что пожар спровоцировала пациентка с психиатрическим заболеванием. Как сообщили в МЧС, из больницы во время возгорания эвакуировали 14 человек.