В Елизаветинской больнице Петербурга произошел пожар

Фото: телеграм-канал "Подъем"

В Санкт-Петербурге произошел пожар в Елизаветинской больнице на улице Вавилова. Из медучреждения эвакуировали людей, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

"По улице Вавилова в больнице произошел пожар. Пациентов и персонал эвакуируют в целях безопасности", – говорится в сообщении.

В МЧС сообщили, что открытое горение в здании удалось ликвидировать. Выяснилось, что горела обмотка вентиляции в подсобке приемного покоя на трех квадратных метрах.

Ранее крупное возгорание произошло на складе на юго-востоке столицы по адресу Волгоградский проспект, дом 32, корпус 8. В связи с пожаром прокуратура инициировала проверку.