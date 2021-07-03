Пожар произошел в пятиэтажном доме на Кубани

Фото: Москва 24/Мария Касатина

Пожар случился в жилом доме в городе Горячий Ключ на Кубани. Об этом сообщается на сайте областного главка МЧС.

По информации ведомства, огонь охватил здание на улице Ярославского.

"Произошло возгорание кровли в жилом 5-этажном доме", – подтвердили в МЧС.

Там уточнили, что площадь возгорания составляет 400 квадратных метров.

Из здания удалось эвакуировать 100 человек. О пострадавших в результате случившегося не сообщается.

Ранее пожар произошел в пятиэтажном здании в Лучниковом переулке в центре Москвы. Огонь вспыхнул на третьем этаже в доме 7/4, строении 6.