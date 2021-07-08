Пожар произошел на складе на Волгоградском проспекте

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Пожар произошел на складе на юго-востоке столицы, сообщает ГУ МЧС России по Москве.

Возгорание началось по адресу Волгоградский проспект, дом 32, корпус 8.

"По предварительной информации, по данному адресу происходит загорание на кровле административного здания старой постройки на общей площади около 500 квадратных метров", – говорится в сообщении.

В МЧС добавили, что пожарные сразу же приступили к ликвидации возгорания. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее сообщалось, что пожар случился в жилом доме в городе Горячий Ключ на Кубани. Огонь охватил здание на улице Ярославского, площадь возгорания составила 400 квадратных метров. Из здания удалось эвакуировать 100 человек. О пострадавших в результате случившегося не сообщалось.