50 человек эвакуировали из горящего здания бани в Нижнем Новгороде

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В Нижнем Новгороде произошел пожар в двухэтажной плавучей бане на набережной Гребного канала, из здания были эвакуированы 50 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

"Пожар в двухэтажном плавучем, пришвартованном к берегу деревянном здании банного комплекса Усадьба Банная локализован (300 квадратных метров). Проводится тушение по рангу №2, пострадавших нет, эвакуированы 50 человек", – сказал собеседник агентства.

Ранее пожар случился в жилом доме в городе Горячий Ключ на Кубани. Огонь охватил здание на улице Ярославского, площадь возгорания составила 400 квадратных метров. Из здания удалось эвакуировать 100 человек. О пострадавших в результате случившегося не сообщалось.