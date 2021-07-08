Прокуратура начала проверку после пожара на Волгоградском проспекте

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Столичная прокуратура начала проверку после пожара в здании на Волгоградском проспекте. Об этом сообщается в телеграм-канале надзорного ведомства.

"Прокуратура Юго-Восточного административного округа организовала проверку в связи с пожаром в нежилых помещениях", – уточняется в сообщении.

Ранее сообщалось о возгорании на складе по адресу Волгоградский проспект, дом 32, корпус 8. Огонь вспыхнул на кровле административного здания старой постройки. Площадь пожара составляет около 500 квадратных метров.

В настоящее время спасатели борются с огнем. К тушению привлекли авиацию.