В Забайкалье во время пожара в больнице погибла пациентка

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Фото: ГУ МЧС России по Забайкальскому краю
Во время пожара в Центральной районной больнице в Забайкалье в ночь на вторник, 3 августа, погибла пациентка. Об этом со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава сообщает РИА Новости.
“В Шелопугинской районной больнице <...> в одной из палат на втором этаже произошло возгорание. Пожар локализован. Пострадала одна женщина. Спасти не удалось", – говорится в сообщении.
По предварительным данным, пожар спровоцировала пациентка с психиатрическим заболеванием. Как сообщили в МЧС, из больницы во время возгорания эвакуировали 14 человек.
"На месте пожара – кровати в одной из палат медучреждения, было обнаружено тело женщины 1959 года рождения. Площадь пожара составила 2 квадратных метра", – сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Причины пожара сейчас устанавливаются.
Ранее пожар произошел в Елизаветинской больнице в Санкт-Петербурге. Из медучреждения эвакуировали людей. Позднее выяснилось, что горела обмотка вентиляции в подсобке приемного покоя на трех квадратных метрах.
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