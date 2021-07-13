Число погибших при пожаре в COVID-больнице в Ираке увеличилось до 54

Фото: Москва 24/Татьяна Уханова

Число погибших при пожаре в больнице для пациентов с коронавирусом в Ираке увеличилось до 54 человек. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление департамента здравоохранения провинции Ди-Кар.

Ранее сообщалось о 40 погибших в результате возгорания.

"Число жертв пожара в больнице "Имама Хусейна" в Эн-Насирии достигло 54", – подтвердили в департаменте.

Как отмечают местные СМИ, на место происшествия отправился премьер-министр арабской республики Мустафа аль-Казыми. Кроме того, в провинции была объявлена чрезвычайная ситуация.

По предварительным данным, причиной пожара в больнице стал взрыв баллона с кислородом. Огонь охватил все корпуса здания.

В результате случившегося пострадали 30 человек, еще 70 удалось спасти. При этом десятки человек остаются заблокированными в больнице.