Не менее 40 человек погибли при пожаре в COVID-больнице в Ираке – СМИ

Фото: AP/Sam McNeil

Не менее 40 человек стали жертвами пожара в больнице для пациентов с коронавирусом в Ираке. Об этом передает телеканал "Аль-Арабия".

По данным источников, пожар произошел в больнице "Имам Хусейн" в городе Эн-Насирия в южной иракской провинции Ди-Кар.

По предварительным данным, причиной пожара в больнице стал взрыв баллона с кислородом. Огонь охватил все корпуса здания.

В результате случившегося пострадали 30 человек, еще 70 удалось спасти. При этом десятки человек остаются заблокированными в больнице.

В данным момент эвакуация продолжается.

Ранее пожар произошел в Елизаветинской больнице на улице Вавилова в Санкт-Петербурге. В целях безопасности из здания были эвакуированы пациенты и персонал.

В МЧС позднее сообщили, что горела обмотка вентиляции в подсобке приемного покоя на трех квадратных метрах.