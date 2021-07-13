Не менее 40 человек погибли при пожаре в COVID-больнице в Ираке – СМИ

Фото: AP/Sam McNeil
Не менее 40 человек стали жертвами пожара в больнице для пациентов с коронавирусом в Ираке. Об этом передает телеканал "Аль-Арабия".
По данным источников, пожар произошел в больнице "Имам Хусейн" в городе Эн-Насирия в южной иракской провинции Ди-Кар.
По предварительным данным, причиной пожара в больнице стал взрыв баллона с кислородом. Огонь охватил все корпуса здания.
В результате случившегося пострадали 30 человек, еще 70 удалось спасти. При этом десятки человек остаются заблокированными в больнице.
В данным момент эвакуация продолжается.
Ранее пожар произошел в Елизаветинской больнице на улице Вавилова в Санкт-Петербурге. В целях безопасности из здания были эвакуированы пациенты и персонал.
В МЧС позднее сообщили, что горела обмотка вентиляции в подсобке приемного покоя на трех квадратных метрах.