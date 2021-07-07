Крупный пожар произошел в частном доме в Смоленской области

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Пожар, в результате которого погибли несколько людей, произошел в частном доме в Смоленской области. Об этом сообщает РИА Новости.

Возгорание началось в городе Починке Смоленской области. Огонь охватил площадь в 80 квадратных метров.

По данным экстренных служб, жертвами происшествия стали шесть человек, в том числе пять детей. Всего в помещении было восемь человек.

Ранее в июле произошел крупный пожар на предприятии "Алтайский бройлер". На площади в 1,5 тысячи квадратных метров загорелась крыша.