Юрист Ярмуш призвала не использовать символы из мемов в качестве росписи в паспорте

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Любые примитивные символы в виде смайликов, сердечек или по мотивам популярных мемов не стоит использовать в качестве росписи в паспорте. В противном случае документ могут аннулировать, рассказала Москве 24 адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш.

Ранее в Сети начали активно обсуждать фотографию паспорта, в котором подросток расписался популярным мемом "6–7". По словам эксперта, в целом граждане России вправе придумывать себе подпись на свое усмотрение.





Мария Ярмуш адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Однако всегда есть риск, что в органах могут к этому придраться, так как символом мема сложно идентифицировать конкретную личность. В итоге документ могут признать недействительным, заставив гражданина оформлять новый и заново оплачивать госпошлину.

Другая проблема заключается в том, что нотариусы привязываются к расхождениям подписи в паспорте и других документах. Поэтому, если человек спустя какое-то время решит начать расписываться каким-то иным способом, непохожим на образец, к нему возникнут вопросы, например, при заключении договора купли-продажи.

"Однако важно знать, что различие подписи в паспорте и в любых других документах не делает последние недействительными", – отметила Ярмуш.

Менять подпись можно сколько угодно раз, закон этого не запрещает: человеку просто достаточно будет лично подтвердить, что он сам, своей рукой их подписал, заключила эксперт.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Георгий Мохов предупредил, что отредактированное фото в документах может стать поводом отказа в выезде за границу. При этом турист не сможет рассчитывать на возмещение какого-либо ущерба.

