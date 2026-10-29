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29 октября, 16:47

Общество

Доля россиян старше 65 лет составила 18%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Андреева Ольга

Доля граждан старше 65 лет в России составляет 18%. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, слова которой приводит ее аппарат.

По ее словам, с учетом лиц предпенсионного возраста это число составляет около 24%. При этом в условиях урбанизации в городах живет 73% из них.

"Большинство с наступлением пенсии сохраняют активность: 18%, или 3 миллиона человек продолжают трудиться, 37% участвуют в работе общественных объединений, 28% занимаются туризмом, спортом, творчеством", – сказала Голикова.

Ранее она указывала, что демографическая ситуация в России непростая, но остается подконтрольной. Она говорила, что приумножение населения России – одна из главных национальных целей, которую поставил Владимир Путин.

При этом сам президент РФ указывал, что стране недостаточно того уровня рождаемости, который есть сейчас, однако РФ не в самом худшем положении. При этом у России есть опыт улучшения демографической ситуации после 90-х годов, и страна его обязательно повторит, говорил Путин.

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