Юрист Китаев оценил возможность взыскать с экс-возлюбленных деньги за подарки

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Судебные иски о возврате подарков после расставания неперспективны. Причина в безвозмездном характере дарения и сложности в предоставлении доказательств, рассказал Москве 24 юрист по гражданским, арбитражным и административным делам Сергей Китаев.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что молодой человек подал в суд на москвичку с требованием возместить ему стоимость всех купленных для нее за год отношений вещей. В список попали мягкая игрушка, бумага A4, питьевая вода и шоколадные конфеты. К тому же экс-возлюбленный включил в расходы госпошлину за подачу искового заявления в размере 4 000 рублей.

По словам Китаева, по правовой природе покупка каких-то вещей для партнера относится к сделкам под названием "дарение". И она является односторонней, то есть если кто-то выразил свою волю кого-то одарить, значит, предполагается, что он делает это безвозмездно, ничего не ожидая от второй стороны.





Сергей Китаев юрист по гражданским, арбитражным и административным делам Поэтому в данной ситуации требовать от девушки какого-то возврата за подаренное абсурдно. Тем более что предъявить какие-то доказательства в этом случае практически невозможно. Даже если сохранились чеки, то как понять, что это приобреталось именно для конкретного человека? Может быть, мужчина еще с кем-то встречался и все это предназначалось другим.

Соответственно, суд не примет подобные иски к рассмотрению, а ответчик не понесет никаких финансовых потерь, в том числе для оплаты госпошлины, заключил эксперт.

Ранее адвокат, юрист по уголовным делам Андрей Конышев предупредил, что публикация отзывов об экс-возлюбленных в Сети может обернуться уголовным наказанием. В частности, по статье о клевете (128.1 УК РФ), которая предусматривает штраф до 1 миллиона рублей или в размере зарплаты или иного дохода за период до года. Либо обязательные работы на срок до 240 часов или лишение свободы на срок до 2 лет.

