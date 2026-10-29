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29 октября, 16:45

Экономика

До 50 миллионов сим-карт в год смогут выпускать в ОЭЗ "Технополис "Москва"

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Предприятие по производству сим-карт открылось в особой экономической зоне "Технополис "Москва". Его мощности позволяют выпускать до 50 миллионов изделий в год, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Производством занимается компания "Исткомпис Рус", которая представляет интересы международной группы Eastcompeace и является резидентом ОЭЗ с 2020 года. Предприятие занимает площадь более двух тысяч квадратных метров и может выпускать до 150 тысяч изделий в сутки.

На производстве работают два сектора: в одном изготавливают классические сим-карты, в другом – встраиваемые сим-чипы формата MFF2. В ближайшее время компания планирует приобрести дополнительное оборудование, чтобы увеличить объемы производства на 60%.

"Сегодня это направление активно развивается: компания уже поставляет продукцию российским операторам и клиентам из стран СНГ", – отметил Ликсутов.

По его словам, предприятие также планирует полностью локализовать производство eSIM-профилей на базе отечественных криптографических алгоритмов. Компания участвует в проекте "Российская сим-карта", в рамках которого разработали специализированную операционную систему, поддерживающую взаимодействие с криптоядром.

Кроме того, предприятие поставляет основную часть сим-чипов с профилем ГЛОНАСС. Их используют в радионавигационной аппаратуре, устанавливаемой в автомобили российского производства.

Ранее производитель высокотехнологичных блоков питания для серверного оборудования и силовых модулей для зарядных станций электротранспорта получил статус резидента ОЭЗ "Технополис "Москва". Проект реализует предприятие "Элемент-Технологии", которое входит в группу компаний "Элемент". Его производственные мощности превышают 7 тысяч квадратных метров.

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