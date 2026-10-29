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29 октября, 18:56

Общество

Мизулина высмеяла школьника за подпись "6–7" в паспорте

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем телеграм-канале высмеяла школьника, который оставил в паспорте мем "6–7" вместо росписи.

Фотографию страницы паспорта опубликовал старший брат школьника. Мизулина с иронией отреагировала на ситуацию. По ее словам, россияне "возвращаются к своим истокам": раньше те, кто не умел писать и читать, ставили вместо росписи крестик.

Ранее в соцсетях начали активно обсуждать снимок паспорта, в котором подросток расписался популярным мемом. Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш отметила, что граждане России вправе придумывать себе подпись на свое усмотрение.

Однако она указала на то, что всегда есть риск, что к этому могут придраться – символом мема сложно идентифицировать конкретную личность. В итоге документ может быть признан недействительным, и человеку придется оформлять новый паспорт и снова платить госпошлину.

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