ПВО сбила 21 украинский беспилотник над Тульской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

За прошедшую ночь силы противовоздушной обороны уничтожили 21 украинский беспилотник над Тульской областью. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

О последствиях на земле на данный момент неизвестно. При этом в области сохраняется беспилотная и ракетная опасность.

Также в ночь на 30 октября украинские беспилотники пытались прорваться к Москве. Сергей Собянин сообщил, что на подлете к городу силы ПВО уничтожили 109 БПЛА.

До этого сообщалось, что мужчина, получивший травмы в результате атаки БПЛА на Санкт-Петербург 18 октября, скончался от тяжелых ожогов. Его травмы оказались несовместимы с жизнью.

